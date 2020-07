Appuntamento che si rinnova dal 1976: l’estate ragazzi e l’estate bimbi per i bambini di Roccavione

Anche quest’anno il Comune di Roccavione ha deciso di impegnarsi per i centri estivi. Pur con grandi sacrifici di bilancio a causa tutte le regole ANTICOVID che hanno portato a raddoppi delle previsioni di spesa rispetto agli anni precedenti, lunedì 06 luglio 2020 si avvieranno l’Estate Ragazzi e l’Estate Bimbi.



Nonostante l’aumento delle spese si è cercato di tenere basse le quote di iscrizione:

ESTATE RAGAZZI (prezzi mensili):

- Per le famiglie residenti e non residenti a Roccavione che hanno diritto al Bonus Centro Estivo, Euro 100,00;

- Per le famiglie residenti a Roccavione che non hanno diritto al Bonus Centro Estivo



• Euro 32,00 per il primo figlio iscritto

• Euro 28,00 per il secondo figlio iscritto

• Euro 22,00 per il terzo figlio iscritto



- Per le famiglie non residenti a Roccavione che non hanno diritto al Bonus Centro Estivo



• Euro 64,00 per il primo figlio iscritto

• Euro 56,00 per il secondo figlio iscritto

• Euro 44,00 per il terzo figlio iscritto



ESTATE BIMBI (prezzi settimanali):

- Euro 100,00 giornata intera;

- Euro 55,00 solo mattino;

- Euro 65,00 solo mattino con pranzo;



Era importante quest’anno ancora di più far recuperare ai bambini la socialità venuta meno con la chiusura delle scuole.



Tuttavia il diritto alla salute dei nostri bimbi e ragazzi deve essere in primo piano e non può venire meno, neppure in vacanza, considerate le problematiche COVID: una bella sfida nella quale abbiamo coinvolto anche i genitori, che sicuramente saranno al nostro fianco.



Per questi motivi, abbiamo previsto la possibilità di affidare i bambini anche per tre settimane nel mese di agosto, oltre che quattro settimane a luglio.



L’adesione è stata forte, 76 bambini iscritti all’Estate Ragazzi e 24 iscritti all’Estate Bimbi, nel solo mese di luglio.



Il servizio è stato affidato alla Cooperativa Monviso, che da anni offre garanzie di affidabilità e conoscenza del territorio e dell’utenza.



Non ci resta che augurare “Buone vacanze a tutti”