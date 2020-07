Cuneo, riapre la Chiesa di Santa Croce

Dopo mesi di chiusura forzata, domenica 5 Luglio riapre per le visite guidate la Chiesa di S. Croce, gestita dai confratelli e dalle consorelle della storica Confraternita di S. Croce. Si adottano tutte le misure precauzionali in atto (mascherina, igiene delle mani). La spiegazione iniziale (storia della Chiesa e della Confraternita) verrà illustrata sul sagrato, all’interno si manterrà il distanziamento. Il numero massimo per ogni visita è di 15 persone. Orario visite: primo turno ore 15-16,15; secondo turno ore 16,30-18. Si richiede la puntualità per evitare assembramenti. Gradita prenotazione al n. 340-5089387