La lista civica Bra domani sulle recenti indagini: "Vicenda sconvolgente: l’Amministrazione tuteli la nostra Comunità”

Durante la Conferenza Capigruppo di ieri il Sindaco ha relazionato sui gravi fatti emersi in città e ha dato lettura del documento con cui l’assessore Borrelli ha rassegnato le proprie dimissioni.



Una scelta che riteniamo corretta e doverosa.



Ci auguriamo vivamente che quest’ultimo, da molti anni rappresentante della giunta braidese, possa dimostrare quanto prima la sua estraneità ai fatti emersi.

Siamo allibiti da ciò che sta accadendo in questi giorni.



Confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura nel fare luce su tali vicende e sulla fondamentale attività di contrasto alla criminalità organizzata.

A tutela dell’intera Comunità braidese, non dobbiamo permettere che Bra possa essere etichettata con qualsivoglia aggettivo che faccia riferimento ad organizzazioni criminali.



Come gruppo consiliare di minoranza restiamo in attesa di ricevere da parte del Sindaco e dell’Amministrazione celeri e costanti aggiornamenti in merito a tali vicende nelle sedi istituzionali opportune.



Davide Tripodi

Capogruppo Lista Civica “Bra Domani”