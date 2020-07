L'Atl ospita gli influencer di Instagram per promuovere il territorio

Proseguono le iniziative di promozione dell’ATL del Cuneese in collaborazione con i fotografi del gruppo IG Worl Club, la celebre Community di Instagramers del Nord Ovest. Dopo una visita in Valle Grana organizzata nel mese di giugno, nel primo weekend di luglio i fotografi collaboratori degli account IG_Lombardia, IG_Mantova, IG_Pavia, IG_Piemonte e IG_Cuneo saranno ospiti dell'ATL del Cuneese nell'Alta Valle Tanaro per testimoniare, attraverso le immagini e le condivisioni, capolavori artistici incastonati in un territorio ricco di panorami mozzafiato e piccoli borghi dal sapore antico, dove l'antica tradizione caratteristica di una terra di confine trova la sua massima espressione nell'arte culinaria.



Sabato 4 luglio i fotografi saranno impegnati in un'escursione guidata sul Sentiero delle Vallette, lungo il quale la vista spazia tra le suggestive vedute del borgo cuoriforme di Ormea e la corona di monti che lo circonda, per giungere alla ormai celebre Balconata di Ormea. Il programma prevede poi la visita al centro storico cittadino, alla scoperta degli antichi carrugi (vicoli).



Domenica 5 luglio gli instagramers proseguiranno il tour con la visita del borgo antico di Garessio, località inserita da anni nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia. La giornata continuerà con un’escursione lungo sentieri panoramici di facile percorribilità nel territorio garessino.