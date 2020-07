Mare, spiagge, outdoor e prodotti gastronomici a Km 0: in Liguria al via la stagione turistica

Mare, spiagge, ma anche outdoor e prodotti gastronomici di alta qualità a Km 0. In Liguria ha preso ufficialmente il via nelle scorse settimane la stagione balneare, che segna l’inizio della ripartenza di quella turistica.



Gli italiani torneranno - o scopriranno per la prima volta - le località balneari e montane del paese. Tra le mete di prossimità più gettonate la Liguria, dove alberghi e stabilimenti hanno ripreso l’attività nel segno della sicurezza. Oggi alle 12 l’avvocato Pietro Paolo Giampellegrini, Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale di Promozione Turistica “in Liguria”, ci racconterà come la regione accoglierà i turisti.



Cardini dell’accoglienza – accanto alle spiagge – l’enogastronomia di nicchia, l’outdoor tra pareti di roccia a picco sul mare e sentieri escursionistici, l’entroterra dei piccoli borghi. Lo sguardo si amplia poi al settore dei matrimoni, con sì pronunciati in location da sogno, e a nuovi nicchie di mercato.



L’appuntamento è in diretta a mezzogiorno sulle pagine facebook di Torinoggi.it, Targatocn.it, Lavocedialba.