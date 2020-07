Mondovì: ancora ko la rete internet nel rione Carassone

Il problema persiste da domenica 28 giugno 2020 e potrebbe protrarsi per l'intero fine settimana che sta per iniziare: a Mondovì il rione Carassone è ancora senza rete internet, almeno per quanto concerne i clienti TIM.

Un disservizio segnalato a più riprese dai residenti del quartiere situato alle pendici di Piazza e in merito al quale il Comune è intervenuto con una nota ufficiale, in cui dichiara: "I guasti sono stati individuati, l'intervento non è semplice e gli addetti stanno operando. Si ringrazia il personale attivo sul territorio, che si è impegnato ad effettuare l'intervento in tempi rapidi e che fornirà informazioni sul prosieguo delle operazioni, e si resta a disposizione dei cittadini".

L'auspicio è che l'inconveniente possa essere risolto quanto prima, con la TIM che ha fatto sapere di essere impegnata in un grande sforzo per limitare al massimo il disagio.