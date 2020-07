Nuovo Presidente al Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita

Martedì 30 giugno si è concluso il mandato della Presidente Adelina Asselle, il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita si è trovato presso il Ristorante “Osteria del Teatro” di Savigliano per la serata di chiusura dell’anno Lionistico. L’annata 2019/2020 è stata condizionata dalla recente grave crisi sanitaria, questo ha condotto ad una revisione dei Services programmati, “siamo riusciti comunque a realizzare una serie di interventi mirati alle esigenze più urgenti del territorio di nostro riferimento, ci siamo impegnati anche con altre associazioni per aiutare chi in questi mesi si è trovato in difficoltà.” Questo dichiara la Presidente uscente Adelina Asselle la quale ha ringraziato tutti i soci del Club e tutti coloro cheanno potuto con tempo e risorse consentire l’ottima riuscita dell’anno Lionistico.



Durante la serata il socio e amico Piersandro Mina ha assunto l’onore di reggere il Club per l’anno 2020/2021. Il contesto nel quale il Club andrà ad agire è molto complesso, la crisi sanitaria si è, almeno per il momento, trasformata in crisi economica e culturale: si rivolgerà l'attenzione ai classici temi del Lionismo, con un occhio più attento alle esigenze più emergenti del territorio, la scuola dovrà trovare un'azione molto intensa e profonda in quanto sarà fondamentale aiutare i ragazzi a poter avere nuovamente percorsi scolastici completi e adatti alle necessità di una società e di un mondo economico in profonda ed intensa trasformazione.

Il nuovo Presidente ha invitato come tradizione tutti i soci a dedicare tempo, risorse e impegno a favore di chi ha bisogno.



La serata si è conclusa con il classico tocco di campana che invita tutti a portare con sé i momenti di serenità vissuti insieme e a recuperare, durante il periodo estivo, le energie per affrontare le prossime sfide.