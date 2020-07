Riparte nell’estate 2020 la rassegna letteraria LIBRES LIBRES – libri liberi, iniziativa di Espaci Occitan realizzata con il sostegno della Regione Piemonte e dedicata a pubblicazioni legate a lingua, cultura e territorio occitani. Libri e cultura, in questi mesi strumenti straordinari di riflessione, vicinanza e libertà.

Si comincia venerdì 10 luglio alle ore 18 con Angela Delgrosso, ex astronoma e insegnante di matematica, creatrice a Saluzzo dello Spazio Culturale Piemontese. Verrà presentato Dal Rosa al Viso, uscito per Umberto Soletti Editore, saga familiare autobiografica ambientata nell’800 tra il Monte Rosa e Saluzzo, dove hanno origine i due rami della famiglia dell’autrice, la cui trisnonna è presente in copertina in un ritratto di Matteo Olivero. Evento in collaborazione con la libreria Passpartout di Caraglio.

Venerdì 17 luglio alle ore 18 sarà la volta de Il gergo dei canapini di Crissolo (Ed. dell’Orso) con Matteo Rivoira e Aline Pons, curatori della pubblicazione che riprende parte della tesi di laurea dell’occitanista Gustavo Malan, svolta nel 1940. Sino all'inizio del Novecento in alta Val Po i pettinatori di canapa scendevano in Piemonte, Liguria o Francia per cardare la fibra grezza. Come i chabelier di Elva e i pastori di Roaschia, anch’essi possedevano un gergo segreto, detto pantois a Crissolo e grapiét a Ostana. Venerdì 24 luglio alle ore 18 appuntamento con Italo Marino e il suo libro Storie d’I Tech de Drounê edito per il Dragone. L’autore, originario della frazione di Dronero, tra ricordi personali, aneddoti e interviste tratteggia nell’occitano dei Tech un ritratto arguto e affettuoso degli anni ’50 e ‘60, ricco di note storiche ed etnografiche. Il libro è arricchito da una chiavetta USB con le storie lette dall’autore nella varietà dei Tetti. Interverrà Gianpiero Boschero, esperto di tradizioni occitane. Venerdì 31 luglio alle ore 18 il pubblicista Ezio Marinoni presenterà il romanzo d’esordio Il libro e l’affresco di Elva, Ed. Mille. La vicenda inizia nel 1028 nell'Abbazia di Spigno Monferrato, raggiunge le Langhe nel processo ai Catari di Monforte, tocca l'Abbazia di Pedona e si conclude in Val Maira 990 anni dopo, quando un anziano professore francese svela i segreti del Libro del Comando e il mistero della scomparsa, nel 1512, del pittore fiammingo Hans Clemer, il maestro d’Elva.

Tutti gli incontri, a ingresso gratuito, si svolgeranno presso Espaci Occitan a Dronero (ex Caserma Beltricco), nel rispetto delle normative di prevenzione del COVID19, all’aperto o all’interno con posti a sedere preassegnati e distanziati. È necessaria pertanto la prenotazione al fine di assicurarsi la possibilità di accedere. È fatto divieto di partecipazione a chi ha più di 37,5 gradi di febbre, ed è obbligatorio l’uso della mascherina. Per informazioni e prenotazioni Espaci Occitan, Via Val Maira 19, 12025, Dronero, Tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org, Fb @museooccitano Tw @espacioccitan.