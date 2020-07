Sommariva del Bosco, riapertura in sicurezza per la biblioteca civica

La biblioteca comunale "Don Piero Balestro" ha riaperto al pubblico: dal 30 giugno è di nuovo possibile usufruire del prestito dei libri il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16.30 e il mercoledì dalle 10 alle 12.



L'ingresso è dal cortile interno, muniti di mascherina e nel rispetto di tutte le regole stabilite.



Il servizio è sicuro: tutti i libri che rientrano dai prestiti vengono tenuti in quarantena per 72 ore prima di essere rimessi al prestito.



L’Amministrazione ha disposto la presenza di personale comunale che coadiuva i volontari nel controllare che gli accessi avvengano in conformità alle norme anticontagio (ingresso contingentato con mascherina, disinfezione mani all’ingresso). Il flusso degli utenti è regolamentato in modo da evitare compresenze nei passaggi più stretti.



Dopo i primi giorni di apertura l'assessore alla Cultura Cinzia Spagnolo è soddisfatto per il corretto comportamento adottato dagli utenti.