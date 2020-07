tornoalristorantesicuro diventa un contest fotografico

Prosegue l’attività di promozione dedicata ai ristoranti di Alba, Langhe e Roero, sostenuta da Banca d’Alba e dall’Associazione Commercianti Albesi.

Dopo la campagna pubblicitaria sviluppata dapprima sulla stampa locale e successivamente sui quotidiani e sulle tv nazionali - con testimonial d’eccezione il medico nutrizionista e chef Federico Ferrero che invita il pubblico a tornare al ristorante in sicurezza (con lo slogan “Torno al ristorante, sicuro!”) - è in fase di avvio la seconda fase della promozione, sotto forma di un contest fotografico dal medesimo titolo: #tornoalristorantesicuro.



Per partecipare al concorso sarà sufficiente postare sul proprio profilo Facebook o Instagram una fotografia con l’hashtag #tornoalristorantesicuro scattata durante un pranzo o una cena in un ristorante di Alba, Langhe e Roero. Il contest prenderà il via sabato 4 luglio e terminerà a fine agosto.



Le fotografie, che dovranno avere a soggetto il ritorno alla normalità, il piacere della convivialità e l’attenzione ai dettagli, verranno valutate da una giuria di qualità secondo i parametri della valenza artistica, dell’originalità e della pertinenza.



Per ognuno dei primi tre classificati sono in palio una cena per due persone vini inclusi nei migliori ristoranti del territorio, selezionati dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero.



Il regolamento e l’elenco dei comuni coinvolti sono consultabili sui siti www.bancadalba.it/tornoalristorantesicuro e www.acaweb.it.



Le tre immagini vincitrici, oltre alle cene in palio, verranno pubblicate sui profili Facebook e Instagram della Banca d’Alba e dell’Associazione Commercianti Albesi.