Vicoforte: intervento da 300mila euro per la messa in sicurezza dell'incrocio in località Olle

Novità fondamentale per la viabilità nel Monregalese: la Provincia di Cuneo ha reso noto di avere approvato il progetto definitivo inerente alla messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada statale 28 e la strada provinciale 221, ubicato in località Olle, a Vicoforte.

Un intervento che prevede un esborso complessivo di 300mila euro e per il quale, come si legge nel documento diffuso dall'ente, "è stata individuata quale soluzione più idonea la ridefinizione geometrica dell'intersezione stradale mediante ottimizzazione dei raggi di curvatura orizzontali dei vari tratti stradali e adeguamento delle dimensioni trasversali degli stessi alla normativa vigente, nonché il potenziamento dell'accesso all'area industriale limitrofa".

Non nasconde la propria soddisfazione Umberto Bonelli, vicesindaco di Vicoforte, fra i principali sostenitori del progetto: "Un importante traguardo raggiunto per un intervento atteso da anni... Un grazie all'amministrazione provinciale e, in particolare, a Rocco Pulitanò (in qualità di consigliere della passata amministrazione provinciale) e a Pietro Danna, che hanno seguito con grande impegno l'iter d'approvazione dell'opera. Un grazie, infine, anche ai funzionari della Provincia per il lavoro svolto con professionalità, riservando attenzione alle richieste effettuate".