Eccellenza: Albese sempre attiva sul mercato, arriva in prestito il centrocampista Meti

Attivissima sul mercato, l'Albese prosegue la sua opera di rafforzamento della rosa dopo la promozione in Eccellenza.

L'ultimo arrivo in ordine cronologico risponde al nome di Ermanno Meti, giovane centrocampista classe 2002, preso in prestito dalla Monregale.

La nota ufficiale della società langarola

La società comunica di aver raggiunto l’accordo con la Monregale Calcio per il prestito di Ermanno Meti. Il centrocampista classe 2002, cresciuto nel settore giovanile Monregalese e dell’Ac Cuneo, si è dichiarato entusiasta del trasferimento, ritenendo il progetto biancazzurro il migliore per proseguire il proprio percorso di crescita. L’Albese Calcio ringrazia la Monregale Calcio per aver assecondato la volontà del ragazzo.