Serie D - Bra, Leandro Campagna tra i confermati giallorossi: "Basta sofferenze, c'è tanta voglia di toglierci delle soddisfazioni"

L' A.C. Bra ha confermato, in vista della stagione 20\21, anche Leandro Campagna, attaccante latinense classe '94 in giallorosso dallo scorso mese di gennaio.

Le dichiarazioni di Campagna all'ufficio stampa della società presieduta da Giacomo Germanetti: "Contentissimo di rimanere per il progetto calcistico e per lo spessore umano del Bra calcio. Nonostante la mia breve fetta di stagione giocata con la maglia giallorossa, ho fatto qualcosina di buono! Campionato stranissimo quello concluso anzitempo per l'emergenza sanitaria, ci stavamo riprendendo con i risultati. Però, quando c'è di mezzo la salute, è doveroso fermarsi e riprendere quando è possibile farlo, ovviamente in sicurezza. Per il prossimo campionato voglio lottare ogni domenica per posizioni più alte possibili, in classifica. Basta sofferenze, c'è tanta voglia di toglierci delle soddisfazioni"