Villafalletto: la polizia scopre 16 ospiti non registrati in un hotel chiuso

I reparti di Polizia Amministrativa e il personale della Squadra Controlli della Questura di Cuneo sono intervenuti nella giornata di mercoledì 1° luglio a Villafalletto, per accertarsi della situazione in merito a un hotel locale che pur essendo dichiaratamente chiuso ospitava all'interno 16 persone di nazionalità cinese.

Gli agenti hanno portato i soggetti all'Ufficio Immigrazione e stanno procedendo in questi giorni con l'identificazione - tutt'altro che facile - ; da quando finora emerso alcuni di loro presenterebbero regolare permesso di soggiorno, mentre altri sarebbero in via di regolarizzazione.