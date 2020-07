Consulente ADR: chi è e quando è obbligatoria la nomina

Quello del trasporto di merci pericolose è un argomento molto delicato, che viene regolato da leggi internazionali. Stiamo parlando, nello specifico, di un Accordo ADR che è stato stipulato dai paesi ONU con l’intento di regolamentare quello che è il trasporto su strada di questo tipo di merci pericolose e garantire la sicurezza collettiva.

Nella ratifica italiana dell’accordo in questione, che risale al 1962, viene tracciata quella che è la figura del consulente ADR. Sarà, quindi, utile fare chiarezza proprio su questo punto, cercando soprattutto di capire quando una determinata tipologia di azienda ha l’obbligo di nominarne uno.

Spesso, infatti, si possono verificare dei casi di incertezza ed è per questo che è importante fare alcune precisazioni.

La figura del consulente ADR

La figura del consulente ADR ha diversi compiti all'interno di una azienda e, soprattutto, ha molte responsabilità, poiché è il garante del rispetto della normativa in materia.

La figura del consulente ADR ha diversi compiti all’interno di una azienda e, soprattutto, ha molte responsabilità, poiché è il garante del rispetto della normativa in materia. Parlando di trasporto di merci pericolose non si può essere disattenti, né si può decidere di bypassare quest’obbligo.

Per questo motivo, il consiglio è quello di scegliere una figura in grado di assolvere con precisione tutti i suoi compiti. Tra questi spiccano i consigli da dare all’impresa in merito al trasporto di merci pericolose e quella che è l’attuale normativa in materia. Non solo. Il consulente dovrà redigere una relazione che deve essere messa a disposizione delle autorità nazionali e conservata 5 anni. Quando si acquistano dei mezzi di trasporto il consulente dovrà valutare l’idoneità degli stessi per il trasporto di merci pericolose e così via.

Dovrà, quindi, essere sempre molto presente cercando di minimizzare il rischio di incidenti e di problemi relativi alle merci pericolose trasportate. Una figura attenta che, quindi, dovrà guidare l’azienda facendo in modo che tutto venga fatto nel migliore dei modi possibili.

Se un’azienda ha l’obbligo di nominare un consulente ADR è impossibile cercare di raggirare la legge. Sarà necessario procedere alla nomina nel minor tempo possibile così da non avere problemi e poter svolgere le proprie attività con tranquillità.