Fecondazione assistita: la speranza per molte coppie

Quando si parla di fecondazione assistita non tutti hanno le idee chiare. Eppure questa è la speranza per molte coppie non fertili che vorrebbero comunque concepire un figlio. Nel corso degli anni sono stati fatti passi da gigante nell’ambito della fecondazione assistita ed è per questo motivo che è importante capire di cosa si tratta e come scegliere la struttura più idonea.

Cos’è la fecondazione assistita

La fecondazione artificiale è, come detto, una soluzione a disposizione delle coppie infertili che desiderano avere un figlio. Si tratta, nello specifico, di un processo che permette di arrivare all’unione dei gameti, che sono le cellule riproduttive. Questo non avviene spontaneamente se ci sono dei problemi di fertilità, ma è necessario mettere in moto un processo di fecondazione artificiale.

Si deve sapere che ci sono due tipologie di fecondazione assistita. La fecondazione assistita omologa, in cui si utilizzano gameti della coppia, e fecondazione assistita eterologa che, invece, prevede l’utilizzo di almeno un gamete proveniente da donatore.

Si tratta, quindi, di un percorso che può essere modulato in base a quelle che sono le esigenze della coppia che non riesce ad avere figli. Nel caso della fecondazione assistita eterologa si possono utilizzare anche entrambi i gameti, maschile e femminile, provenienti da donatori esterni alla coppia. Questa condizione varia in base ai casi e al livello di infertilità di uno dei due partner o di entrambi.

Il primo step per le coppie che desiderano procreare ma non riescono a farlo in maniera naturale è quello di individuare un centro specializzato per la riproduzione assistita. Ad esempio, cercando online fecondazione assistita Roma si troverà il Centro Raprui che è uno dei più apprezzati non solo in città, ma in tutta Italia.

Il centro da scegliere deve essere all’altezza delle aspettative della coppia. Per questo motivo diamo sempre il consiglio di affidarsi solo a delle cliniche specializzate, che nel corso degli anni hanno saputo dimostrare di essere al passo con i tempi e di produrre quelli che sono i risultati desiderati dalle coppie in difficoltà. Questo è il primo passo per realizzare un grande sogno di coppie in difficoltà. In un centro specializzato si troveranno i giusti professionisti in grado di seguire tutto l’iter dalla A alla Z, non lasciando mai soli i futuri genitori. Avere sempre il conforto e il confronto degli specialisti è molto importante in una situazione di questo tipo.