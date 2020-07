Granda Lavoro, un punto di riferimento nel mercato del lavoro post Covid19

Granda Lavoro è l'agenzia per il lavoro di Confcommercio della provincia di Cuneo, nata alla fine del 2013 dalla collaborazione tra le principali Associazioni Commercianti ed Agenzie Formative del Cuneese. Ben distribuita sul territorio conta sin dalla sua costituzione su quattro sportelli a Cuneo, Alba, Bra e Savigliano presso le rispettive sedi Ascom. Nell’appuntamento annuale dell’Assemblea dei Soci è il Presidente provinciale di Confcommercio, Luca Chiapella, a tirare le somme di un anno 2019 estremamente positivo per i numeri dell’Agenzia.

“Sono oltre 3.000 – afferma Chiapella - le persone che hanno usufruito dei nostri servizi dei 12 mesi del 2019. Questo numero rimarca il nostro ruolo sociale nell’aiutare persone in cerca di lavoro a soddisfare il desiderio, la necessità così importanti di trovare un’occupazione”. “Ma la vera sfida - prosegue il Presidente - è quella di affrontare con determinazione ed efficacia questo periodo successivo alla pandemia che andrà, con ogni probabilità, a determinare un peggioramento pesante sui tassi di disoccupazione ed al tempo stesso sulla tenuta del sistema della piccola e media impresa, che assorbe lavoro e manodopera qualificata. La nostra Agenzia è pronta e sta partendo un’azione mirata verso le imprese al fine di ottimizzare al massimo l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro”. Nel medesimo contesto il Vice Presidente con delega all'amministrazione Livio Raballo, Direttore Ascom Savigliano, snocciola altri dati tra cui le decine di migliaia di contatti in risposta agli annunci che costantemente vengono pubblicati sui canali telematici e social di Granda Lavoro, vetrine digitali sempre più visitate e scrutate dagli interessati. "Gli strumenti più apprezzati dalle imprese - dichiara Raballo - sono i tirocini formativi, anche grazie ai bandi Garanzia Giovani e Buoni Servizi al Lavoro della Regione Piemonte, mentre, sia i candidati che le stesse imprese, apprezzano molto il lavoro di profilazione svolto dai nostri addetti specializzati. Un lavoro “sartoriale” per soddisfare al meglio le esigenze di entrambe le componenti.

Inoltre il nostro staff in sintonia con il CdA sta lavorando all’edizione 2020 dell’ormai consolidato appuntamento con l’Open Day di Granda Lavoro che si terrà, salvo imprevisti nel mese di settembre.” “Stiamo lavorando – conclude Luca Chiapella - ad una formula più accattivante ma soprattutto più incisiva nei risultati, con la volontà di dare peso e visibilità ai talenti ed alle tante energie che possono sprigionare giovani e meno giovani che, anziché lasciarsi sopraffare dalle conseguenze economiche del virus, hanno la determinazione per reagire e ripartire. Saremo al loro fianco!” Completano la squadra del CDA di Granda Lavoro, Marco Manfrinato direttore dell’Ascom di Cuneo, Silvia Anselmo vice direttore dell’Aca di Alba e Luigi Barbero direttore dell’Ascom di Bra.