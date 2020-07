Organizzare un funerale per cani: come fare passo dopo passo

I nostri animali domestici diventano, nel corso della loro vita insieme a noi, dei veri e propri membri della famiglia. Quando muoiono il dolore che ci lasciano sembra incolmabile e, proprio come si fa con le persone care, in molti cercano come organizzare un funerale per cani. Gli amici a quattro zampe, che condividono con noi la quotidianità, meritano un estremo saluto degno di nota. Questa è la giusta ricompensa per tutto l’affetto e la compagnia che ci fanno durante la loro vita.

Organizzare un funerale per un cane potrebbe sembrare strano ad alcuni, eppure oggi come oggi non è un’idea così inusuale. Quello che, però, si deve sottolineare è che ci si deve rivolgere a un’agenzia funebre specializzata in modo tale da avere la certezza che tutto venga fatto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie attualmente vigenti nel nostro paese.

Cremazione animali: a chi rivolgersi

Quando si entra nel vivo dell’organizzazione è importante capire a chi rivolgersi per la cremazione animali . Sì, perché gli animali che muoiono devono essere smaltiti mediante cremazione come stabilito dalla normativa in vigore. Chi pensava di poter seppellire il proprio cane nel giardino della propria abitazione, purtroppo, sbaglia. Non è possibile farlo perché contrario alle regole igieniche e sanitarie.

Agenzie funebri specializzate come Exequia Pet potranno organizzare dalla A alla Z il funerale del proprio cane. In questo modo si avrà la certezza di fare tutto in regola e con l’aiuto di veri professionisti. Organizzare l’estremo saluto per il proprio amico peloso può essere triste, ma grazie alle giuste agenzie funebri si avrà un valido supporto.

Dopo la cremazione, esattamente come accade per gli esseri umani, i padroni entreranno in possesso delle ceneri dell’animale che è stato cremato. Queste potranno a loro volta essere conservate come meglio si crede. In questo modo l’animale sarà sempre presente sia nel cuore e nei ricordi, ma anche nella casa in cui ha vissuto la sua vita. Un modo per non separare la famiglia neppure dopo la morte di un componente così fondamentale.

I servizi che vengono offerti da queste agenzie sono tanti e sono diversi. Si possono trovare dei pacchetti più o meno completi in base alle proprie esigenze ma anche in base a quello che è il proprio budget. Da questo punto di vista, quindi, il funerale per cani riprende in tutto e per tutto quello per noi umani.