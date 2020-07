Salute e sicurezza sul lavoro: cosa sapere

La questione della tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro si fa sempre più importante e dibattuta. Proprio per questo motivo è importante andare ad accendere i riflettori su quella che è la normativa attualmente in vigore nel nostro paese, così da capire quali sono gli obblighi di un’azienda e quali siano gli accorgimenti da prendere per tutelare l’incolumità dei propri dipendenti.

ISO 45001 e le altre norme in materia

Quando si parla di sicurezza sul lavoro non è possibile non prendere in considerazione la normativa ISO 45001 . Si tratta, nello specifico, della normativa che riguarda quelli che sono i “sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”, in vigore dal 12 Marzo 2018. Prima di quel momento, la questione sicurezza sul lavoro era regolata a livello internazionale da uno standard britannico per certi aspetti molto diverso dalla ISO 45001.

Per lavorare nel rispetto della normativa in vigore, il suggerimento è quello di individuare dei professionisti del settore, come quelli del Gruppo Maurizi, in grado di fornire un servizio di consulenza specializzata per rendere la propria azienda conforme in tutto e per tutto.

Con la ISO 45001 si chiede alle aziende di implementare delle nuove misure di sicurezza valide non solo nel breve periodo. Quello della sicurezza sul lavoro è un argomento molto importante e salvaguardare la salute dei propri dipendenti deve sempre essere al primo posto in un’azienda.

Quest’ultima si dovrà, quindi, prendere la responsabilità di organizzare un buon sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, controllando che tutto venga applicato nel migliore dei modi possibili.

Soddisfare tutti i requisiti che sono stati appositamente indicati dalla legge in questione porta un netto miglioramento di quella che è l’immagine della propria azienda agli occhi di chi guarda dall’esterno. Questo perché se un ambiente di lavoro viene considerato sicuro, di certo avrà successo. Si tende, infatti, sempre a enfatizzare il fatto che moltissime aziende non siano in grado di tutelare l’incolumità dei propri dipendenti e, pertanto, chi riesce a farlo nel rispetto di quella che è la normativa in materia conquista l’attenzione e la fiducia dei consumatori e dei lavoratori stessi.

Con ISO 450001, quindi, si sono tracciate delle linee guida molto chiare e stringenti e non rimane che rispettarle sotto ogni punto di vista, grazie all’aiuto di consulenti specializzati in grado di suggerire come fare.