L'Anima Festival raddoppia: Francesco Gabbani in concerto a Fossano, nella cornice di piazza Castello

L’Anima Festival annuncia un altro super ospite, che arricchisce la programmazione dell’edizione 2020, sicuramente diversa dalle precedenti ma proprio per questo ancora più straordinaria.

Un grande nome, un artista amatissimo: è Francesco Gabbani, che ieri ha comunicato le prime tre date di un tour studiato ad hoc per questa estate, per poter tornare finalmente dal vivo e poter ritrovare, più da vicino, i suoi sostenitori. Un tour che Gabbani ha fortemente voluto per lanciare un segnale di speranza per un settore -quello dello spettacolo- in profonda sofferenza in questo periodo così difficile.

Una delle date annunciate è piazza Castello a Fossano, il prossimo 22 agosto.

La volontà di avere una seconda location da parte degli organizzatori dell’Anima Festival, Ivan e Natascia Chiarlo, era già stata comunicata a febbraio scorso. Nonostante tutto, la promessa è stata mantenuta. Perché i fratelli Chiarlo, così come Gabbani, non hanno mai smesso di voler riaccendere la musica. Nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza imposte dalla pandemia.



E allora, non solo l’edizione 2020 ci sarà, con due artisti - Gazzè e Silvestri - già pronti a salire sul magico palco dell’Anfiteatro dell’Anima a Cervere, ma addirittura raddoppia, raggiungendo la Città degli Acaja, dove si esibirà l’artista di Occidentali’s Karma.



Gabbani porterà in scena un inedito spettacolo acustico con cui racconterà il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell'amico Fritz, suo alter ego.

Tra musica, racconti ed emozioni Gabbani, accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra), presenterà i suoi primi brani, i successi sanremesi, le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti, fino all'ultimo singolo HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=lnJ9GuQNbxQ" “Il sudore ci appiccica” in tutte le radio da quasi un mese.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi venerdì 3 luglio.

Sabato 22 agosto 2020 || Fossano (CN) @ Piazza Castello

Orari: Inizio concerto ore 21:30

Prezzo Biglietto: Primo Settore Numerato – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita Secondo Settore Numerato – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita