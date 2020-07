Lega Cuneo: il prossimo fine settimana in tutte le principali piazze della provincia

Il prossimo fine settimana la Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo sarà in tutte le principali piazze della Granda per opporsi all'operato del Governo Conte. Sarà infatti possibile firmare contro la sanatoria portata avanti sui migranti, per la difesa dei Decreti Sicurezza e per richiedere la pace fiscale.



"Come Lega da sempre siamo un Movimento di piazza a stretto contatto con la popolazione - commenta il Segretario Provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio - e ancora una volta vogliamo opporci a un Governo fatto ormai di gente attaccata al proprio posticino e che non sta curando gli interessi degli italiani. É ormai ora di ripartire e noi lo vogliamo fare con il nostro Segretario Matteo Salvini e con tutti i cittadini. I gazebo saranno inoltre l'occasione per rilanciare il tesseramento 2020 per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla Lega".

"Dopo mesi di Lock down mal gestito - continua l'Onorevole Flavio Gastaldi - è ora di rimettere in moto tutto il sistema Italia dicendo basta ai cavilli dei burocrati che ci governano. Vi aspettiamo quindi numerosi il prossimo weekend ai nostri gazebo" .