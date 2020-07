Miac, braccio di ferro tra Regione, Provincia, Comune di Cuneo e Fondazione CrC

Ci vorrà qualche giorno o più probabilmente qualche settimana per capire a vantaggio di chi si risolverà il duello in corso tra Regione (FinPiemonte) e Comune di Cuneo per la presidenza del Miac. In ballo ci sono Enzo Tassone, imprenditore agricolo, vicecoordinatore di Fratelli d’Italia a Cuneo e consigliere comunale a Cuneo e fino a ieri l’altro consigliere comunale a Peveragno, e Marcello Cavallo, coordinatore provinciale di “Insieme”, l’associazione politico-culturale che ha in Giovanni Quaglia il suo ispiratore più autorevole.