Volley: Allianz Powervolley in ritiro nella Granda, nasce un gemellaggio Cuneo-Milano

Il ritiro a Cuneo dell'Allianz Powervolley Milano, in programma dal 6 al 20 luglio, sancisce lo speciale gemellaggio nato tra il club meneghino e il Cuneo Volley, finalizzato a sviluppare nuove sinergie sia nel marketing che a livello tecnico.

Il Vicepresidente Gabriele Costamagna: "Siamo orgogliosi di avere una delle migliori società di Superlega in ritiro a Cuneo per le prossime due settimane. Ho instaurato un ottimo rapporto con il Presidente Fusaro, presentandogli il progetto e illustrando alcune iniziative interessanti che hanno portato a un gemellaggio che vedrà coinvolte le due società in un dialogo a tutto tondo. L’obiettivo comune è quello di sincronizzare le esperienze, dalle attività marketing e commerciali a quelle tecniche e sportive. Questo accordo, infatti, coinvolgerà anche i nostri sponsor e partner, che avranno la possibilità di conoscere e instaurare relazioni con le realtà che gravitano attorno al Club milanese. Siamo sicuri che la strada della condivisione, intrapresa con lungimiranza, sarà un tassello fondamentale nel successo del nostro progetto. Infine, un ringraziamento particolare va alle istituzioni e in particolare all’Assessore allo sport di Cuneo, Cristina Clerico, per la tempestiva disponibilità dimostrata"

La squadra milanese, che inizierà la preparazione in vista della prossima Superlega, è allenata da Roberto Piazza, ex tecnico, tra le altre, anche di Cuneo ai tempi della A1.

Come precisa l'ufficio stampa di Cuneo Volley, il team alloggerà presso l’Hotel Ristorante Draconerium di Dronero, si allenerà presso il palazzetto dello sport di Cuneo e si appoggerà alla palestra Body Center dei fratelli Bramard di Borgo S. Dalmazzo per la pesistica.

Lucio Fusaro, presidente Allianz Powervolley Milano: "È il primo anno che partiamo per un ritiro lontano da Milano e fuori dalla Lombardia. Abbiamo scelto Cuneo perché abbiamo iniziato un proficuo dialogo con la società Cuneo Volley a 360°: il nostro comune interesse è quello di connettere esperienze, sia da un punto di vista tecnico per quanto riguarda i giocatori, sia da un punto di vista strutturale sia da un punto di vista relazionale e commerciale. Cuneo è una città fantastica, siamo grati al territorio e alle istituzioni che ci ospitano per questo ritiro che, ci auguriamo, possa essere un segnale di ripartenza dello sport ma anche della vita"