Ascom Saluzzo: Danilo Rinaudo succede a Gianmarco Pellegrino

Danilo Rinaudo, titolare dell’Hotel Griselda, vice presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo e componente della giunta uscente dell’Ascom saluzzese, ha raccolto il testimone di Gianmarco Pellegrino, presidente uscente, non più candidato per ragioni personali. È stato eletto durante la riunione del nuovo Consiglio direttivo dell’Ascom del Marchesato, i cui componenti sono stati confermati per il 90%, tenutasi nei giorni scorsi; sarà coadiuvato nel mandato dai vice presidenti Andrea Allasina e Tonino Bertolotto.

“L’Ascom di Saluzzo e Zona – prosegue Rinaudo - ha un’area di competenza ampia, con splendide vallate e ricchezze da sviluppare; abbiamo investito e continuiamo a farlo, anche grazie alla Confcommercio provinciale, per instaurare una presenza costante a favore delle attività commerciali, turistico-ricettive e di servizi alla persona ed alle aziende”.

“Ringrazio Gianmarco Pellegrino – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – per l’impegno e la passione messi in campo durante il mandato e dedicati all’Ascom saluzzese; mi congratulo con Danilo Rinaudo per l’importante incarico e lo ringrazio per la disponibilità; da anni collabora con il presidente uscente come anche all’interno dell’Associazione Albergatori”.