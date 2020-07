Cuneo, sezione ANA: insediato il nuovo consiglio guidato dal neopresidente Matteo Galleano

Si è insediato giovedì 2 luglio il nuovo Consiglio della Sezione di Cuneo dell'Associazione Nazionale Alpini guidato dal Presidente Matteo Galleano, fresco di elezione. La cerimonia si è svolta in serata a Tarantasca, in occasione del primo Consiglio della neoeletta compagine, convocato dal presidente uscente Mario Leone.

Alla seduta di insediamento era presente, accanto ai 24 membri del Consiglio, anche il Consigliere nazionale ANA Antonio Franza. Durante la serata, il neopresidente Galleano ha provveduto a definire le cariche direttive, nominando Rosso Vittorino Vice presidente vicario e quattro Vice presidenti in rappresentanza delle zone di competenza della Sezione cuneese: per gli Alpini d’Oc Davide Spedale, per la Langa Giuseppe Ravinale, per il Roero Franco Chiesa e per la Piana Lucia Berardo, quest'ultima prima Alpino donna a far parte del Consiglio sezionale cuneese.