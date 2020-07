Monastero di Vasco ottiene 50mila euro dalla Regione: serviranno per sistemare la frana in località Pagliani

Una notizia di fondamentale importanza per il Comune di Monastero di Vasco è rimbalzata sui social network nelle ultime ore: la Regione Piemonte ha comunicato l'erogazione di un contributo pari a 50mila euro, utile a ripristinare la frana in località Pagliani.

Uno smottamento che si è verificato nel mese di novembre dello scorso anno e che si presentava come un problema di difficile soluzione a causa della scarsa disponibilità di fondi. Poi, a inizio 2020, il sopralluogo dell'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi , ha smosso le acque: con lui giunsero a Monastero di Vasco anche i tecnici della Regione, accompagnati dal sindaco, Giuseppe Zarcone , e dal consigliere provinciale Pietro Danna .

Proprio quest'ultimo, sul suo profilo Facebook, ha commentato: "Grazie a Marco Gabusi e a Franco Graglia per aver seguito la pratica in Regione e a Valentina Quaglia per la disponibilità. È stato un bel gioco di squadra".