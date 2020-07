Paolo Bongioanni (FdI): "Dopo Saluzzo, non dimentichiamo la nuova scuola e palestra a Mondovì. Se si perde tempo, si rischiano le risorse regionali"

Sono passati diversi mesi, ma a tutt'oggi, da parte del Comune di Mondovì non risulta ancora alcuna decisione su quali interventi realizzare, in particolare se costruire una nuova scuola sull’Altipiano o recuperare un edificio vuoto a Piazza. Nessun progetto concreto è stato presentato agli uffici provinciali. In assenza le risorse economiche oggi disponibili non possono essere assegnate ed il perdere ulteriore tempo le pone a rischio.

So che in passato è stato proposto il recupero dell’ex-Ospedale a fini scolastici il che porterebbe a riqualificare non solo un fabbricato storico di grande pregio sottraendolo dallo stato di degrado in cui versa, ma anche per le sinergie che si realizzerebbero con i vicini istituti scolastici già presenti; oltre a ciò so che si potrebbero riqualificare altri fabbricati dismessi. Tutt’ora in graduatoria sussiste una richiesta per 6,5 mln di euro per una nuova scuola a favore dell’Alberghiero che per essere portata avanti necessitava di un progetto definitivo mai presentato.