Pedaggi autostradali gratuiti in Liguria, UNCEM: "Si estendano i benefici anche a Ponente, sulla A10"

" L'aver reso gratuiti, in Piemonte e in Liguria, i pedaggi autostradali nei tratti dell'A12 e dell'A7 da Lavagna a Genova Ovest a Vignole Borbera, e nel tratto dell'A10 da Varazze a Genova Aeroporto e dell'A26 da Ovada all'allacciamento con l'A10 è certamente positivo. Uncem sin dopo il crollo del Ponte 'Morandi' aveva auspicato una decisione in tal centro dei Concessionari ".

"Quanto successo negli ultimi week end, con code di decine di chilometri, e difficoltà enormi per turisti e residenti nel basso Piemonte e in Liguria, è gravissimo. Il pedaggio autostradale gratuito è un segnale che ritengo vada esteso anche sull'A10 da Ventimiglia a Savona, per chi percorre il Ponente ligure in entrambi i sensi di marcia. Perché il caos, già lo sappiamo, sarà totale anche oggi e domani. E sappiamo anche che moltissimi automobilisti sceglieranno il Col di Nava, saliranno e poi scenderanno nell'Alta Val Tanaro verso Garessio e Ormea".

"L'impegno dei Sindaci per evitare problematiche gravi alla circolazione è forte. E con loro, Uncem auspica che il traforo Armo-Cantarana oltre che altre 'Gronde' liguri e i tratti di Aurelia-bis da Savona a Sanremo già previsti, possano non rimanere sulla carta e, anche grazie alle semplificazioni del prossimo DL, vengano realizzati nel giro di pochi anni. Nel frattempo, pedaggi gratuti e fortemente scontati sono necessari".