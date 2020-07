Prato Nevoso, che regalo: telecabina gratis quest'estate per bambini fino a 6 anni, over 75 e persone disabili

La stagione estiva appena cominciata si preannuncia una delle più difficili di sempre per il comparto turistico nazionale, messo in ginocchio dalla crisi economica germogliata in seguito alla pandemia di Coronavirus.

La Prato Nevoso spa ne è consapevole e per venire incontro ai turisti della località alpina ha deciso di dedicare ad alcuni di loro un trattamento speciale, dando il via libera alle corse gratuite sulla telecabina "La Rossa", inaugurata lo scorso inverno, per i bambini fino ai sei anni d'età, per gli over 75 e per le persone disabili.

Chi invece è al di sopra dei 65 anni, pagherà quasi la metà: sei euro anziché il prezzo pieno di 10. "Una scelta che abbiamo voluto intraprendere in questa strana estate per andare incontro ai nostri clienti in un momento così difficile per tutte le famiglie - ha dichiarato l'amministratore delegato della società, Gian Luca Oliva -. Le corse gratuite sono in linea con la filosofia della nostra stazione, da anni family friendly, attenta a una programmazione che mette al centro le famiglie e i bambini. E a loro, i bimbi e i loro nonni, abbiamo pensato mettendo a disposizione il nostro fiore all'occhiello".