Spalancati i cancelli del Castello e del Parco di Racconigi: “Il piazzale del castello come parte della città”

Cancelli aperti al Castello di Racconigi. Oggi, sabato 4 luglio, insieme alla riapertura del primo anello del Parco e della residenza sabauda, anche i cancelli che danno sull’ampio cortile del castello sono rimasti spalancati al pubblico.

“Un momento che aspettiamo da tantissimo tempo” ha commentato il sindaco Valerio Oderda. “Vorremo che diventasse un’occasione per dire Racconigi da questo momento ha questa opportunità. Con la dottoressa Pagella abbiamo avuto occasione per lavorare insieme e iniziare un percorso virtuoso. Il piazzale del castello diventa parte della città”.

“Spero che la riapertura sia un punto di inizio un ritorno al funzionamento ordinario del nostro parco che ha un polmone verde incredibile e a cui i racconigesi e il Piemonte interno tiene tantissimo. Dopo anni di assenza di manutenzione si è fatto un primo intervento, ma tanto si deve ancora fare. Necessario fare un intervento straordinario di livello per far tornare il parco a quello che era prima, i finanziamenti sono stati stanziati, dobbiamo solo più attendere che siano fatti gli appalti”.

Presente anche la direttrice dei Musei Reali, Enrica Pagella: “Nell’aprire le porte del Castello non solo facciamo un atto di valorizzazione ma anche un atto di tutela del bene. Una grande soddisfazione ma andiamo avanti. Nella riunione del gruppo di progetto ci siamo augurati nella primavera 2021 di proseguire nella manutenzione del parco oltre ai restauri rimanenti del castello”.

Oltre al primo anello del parco saranno visitabili anche alcune sale interne risistemate all’interno della residenza sabauda. Ma gli interventi non finiscono qui. “Abbiamo due grossi progetti legati alla valorizzazione che stanno andando avanti - spiega il direttore Riccardo Vitale - che riguardano il recupero completo del parco, oggi visitabile solo fino all’altezza della Dacia Russa, e il cui finanziamento sarà sufficiente per coprire il restauro fino a via Stamiano; all’interno invece ci sarà il recupero della cappella settecentesca, spazio che rimane tra il fregio e le terme Carlo Albertine, formando una vetrina per il territorio”.