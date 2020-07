Calcio, serie D: il Fossano conferma e "promuove" Matteo Cavallera e Mattia Giordano

Entrambi ex Cuneo, per Cavallera questa sarà la terza stagione con i colori blues, dove nell'ultimo campionato ha collezionato 22 presenze: «Sono felicissimo dell’opportunità che mi è stata data e farò di tutto per non sprecarla facendomi trovare sempre pronto e aiutando il più possibile la squadra - spiega con entusiasmo - Ringrazio mister Viassi e il suo staff per aver creduto in me, ci vediamo in campo».