Maltempo, 34 interventi dei vigili del fuoco nella serata di ieri: seri gli scenari di Centallo e Bombonina

Secondo quanto comunicato lo stato di allerta per maltempo è perdurato sino alle 23 di ieri. 34 gli interventi realizzati da ben 12 squadre operative sul territorio: tutti quanti riguardanti incidenti stradali, piante abbattute, allagamenti, prosciugamenti e in generale danni dovuti alla pioggia.

In particolare - per difficoltà e serietà - si segnalano gli interventi in via Castelletto Stura a Centallo e in via Forfice di Bombonina.