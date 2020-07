Pian Munè di Paesana, apre anche il rifugio in quota

Da oggi, sabato 4 luglio, Pian Munè di Paesana è pronta a ricevere la sua numerosa ed affezionata clientela anche con l’apertura del rifugio in quota. La Baita Pian Croesio, a quota 1870, sarà aperta a luglio tutti i sabati e domeniche e ad agosto tutti i giorni.

La terrazza panoramica sulla pianura saluzzese è una meta ideale per gustare l’inimitabile polenta ed i molteplici menù dopo una bella camminata, in aggiunta alla quale da quest’anno si può usufruire, su prenotazione, anche del servizio di trasporto in quota sul Defender in dotazione alla stazione a capitale pubblico di Paesana.

Il rifugio Pian Munè a quota 1535 metri, dove c’è il parcheggio, rimane aperto tutti i giorni anche a cena.

Per la sosta ai rifugi si richiediamo poche semplici cose capaci di aiutare i responsabili della stazione nell’organizzazione: prenotazione del tavolo o dei piatti da asporto via whatsapp al numero 328.6925406 oppure sul sito web compilando l’apposito modulo, utilizzo della mascherina nei luoghi comuni, igienizzazione delle mani prima di accedere ai locali e l’ovvio mantenimento del distanziamento di un metro tra le persone

Per ulteriori informazioni: 328.6925406 (anche con messaggio whatsapp).