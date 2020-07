Domeniche di luglio al Museo Eusebio di Alba

Visto il gradimento dimostrato dal pubblico, la caccia al tesoro “Famiglie al Museo Eusebio” di Alba proseguirà per tutte le domeniche di luglio.

Le ambientazioni dei giochi saranno: “La Storia dei Mestieri” per la sezione di Archeologia preistorica, “La Vita dei Romani” per la sezione di Archeologia romana, “Un Territorio da scoprire” per la sezione di Scienze naturali.