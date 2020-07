Giocoleria, marionette e acrobazie per la sesta edizione di “Sì di Venere” a Busca

Anche quest’anno la Piazza della Rossa di Busca ospiterà la rassegna di teatro di strada “Sì di Venere”, organizzata da Santibriganti Teatro con il sostegno della Città di Busca, della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, giunta alla sua sesta edizione.



Saranno quattro appuntamenti, tutti di venerdì a partire dalle 21.30. Si comincia il 10 luglio con “Varietà Prestige”, spettacolo di clownerie e marionette di e con Francesca Zoccarato. Venerdì 16 luglio è la volta della giocoleria e delle gag di “Tan_Go”, di e con Gaby Corbo. Il 24 luglio toccherà a “Hit My Heart”, di e con Gaia Ma alle prese con instabili equilibri, cappelli volanti, danze e acrobazie. Infine, venerdì 31 luglio chiuderà la rassegna “Dal Paese dei Balocchi”, di e con Consuelo Conterno e Claudio Giri, dove voleranno uova e asciugacapelli, secchi e "buralline", falci, scope, pistoni e altro, accentuando il senso di irrealtà che la giocoleria può aggiungere al racconto fantastico.



venerdì 10 luglio ore 21.30



Varietà Prestige



di e con Francesca Zoccarato



Mitzi, un elegante clown felliniano, vi porterà nel suo mondo di fantasie retrò, manie surreali e sogni reali. Accanto a lei, i suoi soci di legno: marionette dall’apparenza innocente, ma chi manipolerà chi? Chi sarà il vero protagonista di questo spettacolo?



Un omaggio al mondo del Café Chantant, quando il pubblico cercava l’incanto…



venerdì 17 luglio ore 21.30



Tan_Go



di e con Gaby Corbo



Gaby Corbo, artista argentina, presenta uno spettacolo di circo che ruota intorno all’atmosfera del tango, con il suo sapore e la sua sensualità, ma ricco di stravaganze e humor.



Cambi di costumi, giocoleria, verticali a più di due metri di altezza e tante gags si intrecciano in una pièce di grande livello tecnico, che lascia a bocca aperta ogni tipo di pubblico.



venerdì 24 luglio ore 21.30



Hit My Heart



di e con Gaia Ma



Un arco, una freccia: chi colpirà il mio cuore stasera?



Alle prese con instabili equilibri, cappelli volanti, danze e acrobazie, Gaia Ma, anzi il suo cuore,



sarà nella mira di uno sconosciuto arciere... Riuscirà a colpirlo?



Uno spettacolo clownesco, comico, poetico e perché no, anche un po’ romantico!



venerdì 31 luglio ore 21.30



Dal Paese dei Balocchi



di e con Consuelo Conterno e Claudio Giri



Volano uova e asciugacapelli, secchi e "buralline", falci, scope, pistoni e altro, invece di birilli, cerchi o palline, accentuando il senso di irrealtà che la giocoleria può aggiungere al racconto fantastico. Situazione di sogno, soluzioni inverosimili, ma la frittata risolutiva cotta lì sul palco è così reale che si mangia per davvero. La ricetta? Ve la daremo. Così, giocando, si trova il Paese dei Balocchi.