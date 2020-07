“La mia seconda casa quando si parla di mangiare”: questo è la “Pizzeria Il Boschetto” di Sanfront

“La mia seconda casa quando si parla di mangiare!”. Non può che cominciare così, con questo che è assai più che un attestato di stima ed apprezzamento postato da un cliente su Facebook, il racconto di cosa rappresenta, per gli amanti della pizza, quella sorte di boutique dei buongustai che è la “Pizzeria Il Boschetto”.

Adagiato a pochi metri da un boschetto di castagni (dal quale è facile presumere che tragga il nome) il locale – diviso letteralmente a metà dal confine che separa Paesana da Sanfront - vanta una storia ultradecennale, prima come trattoria, poi come balera per gli amanti del ballo di quei tempi ed infine approda al mondo della pizza, dove si fa apprezzare grazie alla maestria di Mauro Iaria che, insieme con la moglie, sta portando avanti il lavoro iniziato dal babbo.

A tre chilometri da Sanfront, a due da Paesana, la “Pizzeria il Boschetto” è aperta tutto l'anno dalle ore 18 alle ore 24 con giorno di chiusura il lunedì (che viene meno nel mese di agosto e quando questi coincide con un giorno di festa. Ad agosto è aperta anche a pranzo.

Qui si servono ottimi secondi a base di carne tutti cotti nel forno a legna (da provare la buonissima valdostana e le carni di selvaggina) ma il piatto forte della casa sono le pizze, nelle sue variabili più curiose e fantasiose (a disposizione con farina integrale e nel formato rettangolare “pala”): pizza Italia, Autunno (con crema di tartufo), Calabrese (con l’immancabile anduja), Margherita, Bianca, Marinara, Dinamite, Prosciutto, Pugliese, Funghi, Napoli, Prosciutto e funghi, Tonno, Gorgonzola, Parma, Diavola, Würstel, Salame crudo, Siciliana, Stracchino e rucola, Pancetta, Speck, Calzone, Bismark, Valdostana, Piemontese Con bagna caöda), Quattro stagioni, Quattro formaggi, Tirolese, Verdure, Voce del Mare, Salsiccia, Capricciosa, Porcini (con funghi porcini), Vongole, Farcigusto (leggermente piccante), Asparagi, Zucchine, Regina, Sfiziosa, Boschetto (con cime di rapa piccanti), Salsiccia e porri, Gustosa, Della casa (a sorpresa), Ghiotta (con pesto rosso), Bufala, Speck e Brie, Panna e prosciutto, Monviso (con toma di Martiniana), Patate, Gorgo e noci, Gorgo e pere o mele, Lepre (con lepre in salmì), Anatra, Fagiano, Asino (con stracotto d’asino), Cervo, Capriolo e Cinghiale (con cinghiale al barolo)

Degni di nota i buoni dolci preparati in casa ed a disposizione una cantina fornita di un'ottima selezione di vini, senza dimenticare la collezione di birre artigianali.

La “Pizzeria Il Boschetto” è strutturato per ospitare 150 coperti, distribuiti in due ampie sale ed in una fresca veranda. Ma allo studio, c’è un corposo ampliamento i cui lavori partiranno ad ottobre. A disposizione c’è anche un ampio parcheggio, un piccolo parco giochi dove i bambini possono trascorrere qualche ora di divertimento senza alcun pericolo ed una rete wifi,

Prenotazioni ed informazioni ai numeri 0175.986026 e 339.5420679.