Coronavirus, il bollettino: in Granda nessun nuovo decesso e guarito nelle 24 ore

Più che positivi i dati rilasciati oggi (sabato 4 luglio) dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte in merito all'andamento dell'epidemia da Coronavirus in territorio cuneese: i decessi, infatti, continuano a essere stabili alla - pur triste - quota di 394, mentre i pazienti positivi salgono di 1 unità arrivando a quota 2873.

Altri 1053 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sono 31.405 (+11 rispetto a ieri, di cui 8 asintomatiche; delle 11: 4 Rsa, 3 screening, 2 contatti di caso, 2 con indagine in corso) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4066 Alessandria, 1878 Asti, 1051 Biella, 2873 Cuneo, 2798 Novara, 15.909 Torino, 1324 Vercelli, 1143 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 263 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 100 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.