Pontechianale: dalle Langhe una donazione di fiori per abbellire il centro

Dall'amore del vivaista Alessandro Abbate di Alba per Pontechianale, dove viene periodicamente in villeggiatura, e dall'apprezzamento di questi per l'impegno profuso negli ultimi anni dalla Pro loco per la promozione turistica della località dell'alta valle Varaita nasce l'idea di un progetto di arredo urbano completamente a costo a zero per la collettività. Dopo aver sistemato negli anni passati, a titolo di collaborazione con la Pro loco, alcune fioriere in piazza Santa Caterina e aver donato il pino per realizzare l'albero di Natale, il vivaista ha pensato di dare un tocco di colore in più al centro del paese.Venerdì di buona mattina, due camion e tre operai sono partiti dalle Langhe per sistemare fioriere di gerani sul muro prospiciente la chiesa e nella piazza centrale, punto di approdo dei privilegiato dei turisti.