Assicurazioni, Bergesio-Gastaldi (Lega) "Allevatori e agricoltori a bocca asciutta"

"Dopo le nostre sollecitazioni al governo con la presentazione di un'interrogazione in Commissione Agricoltura sul fronte delle liquidazioni dei premi assicurativi, la situazione dei ritardi sembrava essersi sbloccata invece oggi spiace constatare che agricoltori e allevatori sono ancora a bocca asciutta. Agea infatti, incaricata della distribuzione del contributo dell'Ue, non rispetta i termini delle erogazioni e nella provincia di Cuneo, ammontano a 1,4 mln di euro le somme ancora da destinare mentre gli allevatori aspettano l'assegnazione addirittura dal 2015. I costi dell'eccessiva burocrazia, secondo uno studio di Confcommercio, valgono 70 mld di minore crescita per il nostro paese e rischiano di penalizzare fortemente oltre le aziende italiane, anche i consorzi di difesa, che anticipano i versamenti alle compagnie assicurative e si ritrovano esposti con le banche. Ricordiamo al ministro Bellanova che non è alla guida del dicastero dell'immigrazione e che bene farebbe ad attivarsi per la revisione del sistema dei pagamenti, che sta mettendo in seria difficoltà comparti strategici della nostra economia". Lo scrivono in una nota i parlamentari cuneesi della Lega, Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi