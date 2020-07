Il banchetto della Lega ieri 4 luglio a Bra, oltre che occasione per parlare del terremoto amministrativo che ha colpito la città della Zizzola dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'assessore Massimo Borrelli, non ha potuto che "toccare" l'altro tema caldo in provincia: quello degli stagionali della frutta e della situazione che, ormai da anni, vive la città di Saluzzo.

Sul tema è intervenuto il consiglire regionale saluzzese Paolo Demarchi, imprenditore agricolo.