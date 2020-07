Addio ad Alessandro Invernizzi: i sindaci di Roccaforte e Mondovì ricordano l'imprenditore monregalese

Sono ore di profondo cordoglio in tutta la provincia di Cuneo per via della prematura scomparsa di Alessandro Invernizzi , imprenditore monregalese il cui nome ha sempre fatto rima con acqua Lurisia.

Proprio dall'area geografica che lui ha tanto amato e per la quale si è sempre speso con abnegazione arrivano le parole di commiato di Paolo Bongiovanni , sindaco di Roccaforte Mondovì: "È salita in cielo la persona più bella, più umile, più lungimirante, più positiva, che abbia mai conosciuto. Ciao, caro amico Alessandro Invernizzi, continua a fare del bene da Lassù" .

Anche il primo cittadino di Mondovì, Paolo Adriano, ha voluto salutare una delle figure più importanti di sempre per Lurisia e non solo: "Di Alessandro Invernizzi ho avuto modo di apprezzare il pensiero lucido e la capacità di visione, lo ricordo con profonda stima. Il territorio perde non soltanto un imprenditore, ma un pensatore che, nonostante la malattia, ha sempre avuto la forza e il coraggio di proporre, di stimolare, di mettersi in gioco e di investire per l'area monregalese. Esprimo a lui un pensiero di riconoscenza e a tutta la sua famiglia le condoglianze della nostra comunità".