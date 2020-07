L’Automobile Club Cuneo apre una nuova delegazione a Moretta

L’Automobile Club Cuneo apre lunedì 6 luglio una nuova delegazione a Moretta, in via Locatelli 1/a. La sede osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 12.30. A gestire la sede sarà il delegato Matteo Airaudo.

I servizi a disposizione degli automobilisti sono: rilascio e rinnovo tessere ACI, rinnovo patenti di guida con medico in sede, duplicati delle patenti, conversioni patenti straniere e militari, traduzioni patenti straniere per circolare in Italia, riconoscimento patenti emesse da un Paese UE (Unione Europea), trasferimenti di proprietà (volture), pratiche per perdite di possesso, radiazioni per esportazione definitiva all’estero, estratti cronologici, immatricolazioni e reimmatricolazioni, ipoteche (iscrizioni e cancellazioni), ricerca intestatari veicoli, riscossioni tasse automobilistiche, interrogazione dell’archivio tasse auto, funzioni di variazioni dell’archivio tasse automobilistiche per correggere, inserire ed annullare i dati anagrafici e di residenza dei proprietari, i dati tecnici dei veicoli e i dati dei pagamenti. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0172/94274 o 340/2632498 o scrivere all’indirizzo e-mail cn030@delegazioni.aci.it

“L’apertura della nuova delegazione di Moretta, l’undicesima in provincia di Cuneo oltre alla sede principale di Cuneo, sotto marchio Aci, arriva con un po’ di ritardo rispetto a quanto preventivato, a causa del lungo periodo del lockdown – dichiara Franco Revelli, presidente dell’Automobile Club Cuneo –. Aggiungiamo un tassello in più nella nostra rete di delegazioni per offrire i tanti servizi dell’Aci a tutta la cittadinanza cuneese, che raggiungiamo così anche ai confini della provincia di Torino. A gestire la nuova delegazione sarà il giovane delegato Matteo Airaudo, a cui rivolgiamo il nostro in bocca al lupo per l’avvio di questa sua nuova esperienza”.