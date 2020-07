Le liste del centrosinistra braidese compatte nel sostegno e nella fiducia verso il sindaco Fogliato e la sua giunta

Come referenti delle liste che hanno sostenuto il sindaco Gianni Fogliato, preso atto dei gravissimi fatti emersi nella nostra città, confermiamo e ribadiamo la nostra totale fiducia nelle azioni della magistratura e delle forze dell’ordine, auspicando che si possa giungere in tempi brevi alla conclusione di questa vicenda con i relativi accertamenti delle responsabilità.

Desideriamo inoltre manifestare la nostra più completa solidarietà al sindaco chiamato a gestire un momento difficile e decisamente complesso per la nostra città.

Vogliamo pertanto ribadire la nostra totale fiducia nel sindaco e nella sua Giunta ben consci degli sforzi che stanno facendo per affrontare questo delicato frangente.

Come già citato, ribadiamo che i fatti accaduti sono gravissimi, per la nostra città ma nel contempo vogliamo stigmatizzare una campagna mediatica che ha gettato un’ombra scura su Bra, un’ombra che colpisce tutti in modo generico a danno di tutti quei cittadini e quegli operatori economici che vivono ed operano in assoluta onestà.

Il tessuto sociale di questa città non merita assolutamente questa discriminazione. Fiduciosi, come già detto, nell'azione della magistratura, apprezziamo il gesto dell'assessore Massimo Borrelli, non dovuto, come manifestazione di senso civico e rispetto della comunità cittadina.

A lui va il nostro umano sostegno.

Bra la mia città

Bra è Viva

Bra Città per Vivere

Bra Bene Comune

Impegno per Bra

Lista Monviso per Bra

Partito Democratico Bra