Sommariva Bosco: conclusi con due settimane di ritardo i lavori sul parco giochi della stazione

I lavori sono terminati con 2 settimane di ritardo dal canonico giorno di riapertura delle aree gioco; ritardo dovuto al fatto che il materiale utilizzato per la costruzione dei nuovi giochi, nel periodo del lockdown, non era considerato di prima necessità e quindi la produzione e la lavorazione hanno ovviamente subito dei ritardi. I vari pali di sostegno e gli ornamenti di legno che si possono ammirare sulle giostrine hanno una lavorazione ed un intaglio particolare, tutto manuale.

Sono state allestite nuove zone con giochi di qualità e messi in sicurezza, sorvegliati 24 ore su 24 da due videocamere appositamente installate.

Il vicesindaco Pedussia e l'assessore Spagnolo concludono: "Ci teniamo particolarmente a ribadire il concetto che nonostante non si possa organizzare un'inaugurazione, questi nuovi giochi e tutta l'area, sono il simbolo concreto della ripartenza di Sommariva con i nostri giovanissimi sommarivesi che potranno divertirsi ad riappropriarsi delle doverose zone gioco. Le poche parole dette sono state trasformate in fatti con la giusta determinazione e qualche giorno di attesa in più ne è valsa la pena. A tutti i piccoli sommarivesi auguriamo un buon divertimento".