Teatro sociale di Mondovì Piazza: lavori al via da domani

La messa in sicurezza e la salvaguardia del fabbricato del teatro sociale di Mondovì Piazza rappresentano priorità assolute, al fine di prevenire un ulteriore degrado della struttura e tutelare l'incolumità dei pedoni e dei veicoli che transitano nelle sue vicinanze.

Così, a partire da domani, lunedì 6 luglio 2020, sarà avviato l'intervento, a cura della ditta Fantino Costruzioni, che si protrarrà fino al 5 febbraio 2021.

Lavori che, inevitabilmente, comporteranno alcune modifiche alla viabilità, che andiamo a elencare di seguito.

- DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE in via delle Scuole nel tratto compreso tra piazzetta Santa Chiara e via Grassi di Santa Cristina;

- DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE in via delle Scuole nei tratti a monte e a valle del tratto compreso tra piazzetta Santa Chiara e via Grassi di Santa Cristina, con accesso e recesso rispettivamente da piazza IV Novembre e piazza Maggiore, per i residenti, domiciliati, utilizzatori di autorimesse e cortili di via delle Scuole, via Vitozzi e via Grassi di Santa Cristina, nel tratto compreso tra via delle Scuole e la funicolare;

- DIVIETO DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA in via delle Scuole nel tratto compreso tra piazzetta Santa Chiara e piazza Maggiore;

Vi sono poi altre variazioni temporanee, che riguardano fasce temporali diverse e parziali. Ecco quali sono:

- dal giorno 06 al giorno 10, dal giorno 20 al giorno 21 e il giorno 24 del mese di luglio 2020, è prevista l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE in via delle Scuole nel tratto compreso tra piazzetta Santa Chiara e via Grassi di Santa Cristina, con la conseguente DEVIAZIONE DI TUTTO IL TRAFFICO PEDONALE sul seguente percorso: piazzetta Santa Chiara, via Vittozzi, via Gallo e piazza Maggiore;

- dal giorno 22 al giorno 23 luglio 2020, con orario giornaliero dalle 7 alle 18, è in programma l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE in via delle Scuole nel tratto compreso tra piazzetta Santa Chiara e piazza IV Novembre. Inoltre, avrà luogo l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE in via delle Scuole, con la conseguente DEVIAZIONE DI TUTTO IL TRAFFICO PEDONALE sul seguente percorso: piazza IV Novembre, via Ospedale, via Carassone e piazza Maggiore;