Serie D: primo nuovo innesto per il Fossano, ufficializzato Marco Manuali

Primo nuovo acquisto per il Fossano in vista della stagione 20\21, ancora in Serie D.

Ufficializzato l'ingaggio di Marco Manuali, terzino sinistro classe 2001 in grado di ricoprire anche più ruoli. Nella passata stagione era in forza al Corneliano Roero, in Eccellenza, dove ha collezionato 21 presenze e realizzato 2 reti.

Manuali:«Ringrazio molto sia il mister che il presidente e tutto il resto della società per l’interesse dimostrato nei miei confronti Ho scelto il Fossano perché appena ho saputo che una società di Serie D era interessata a me ho preso la palla al balzo perché vorrei rimettermi in mostra dopo una stagione positiva in Eccellenza. Subito dopo il primo colloquio con il mister, sono rimasto colpito sia dalla serietà delle varie figure presenti sia dall’impianto sportivo. Inoltre, già prima avevo sentito voci molto buone sulla società che ha sempre fatto le cose in maniera seria e per bene». Conclusa la stagione da titolare e da protagonista in Eccellenza, dunque l’opportunità per crescere ancora in una società e all’interno di un progetto che ha al centro i giovani. Dopo una stagione faticosa in Serie D ma comunque proficua dal punto di vista dell’esperienza e una stagione invece molto buona in Eccellenza mi aspetto per questa stagione al Fossano una sorta di riscatto e vorrei dimostrare il mio valore in categoria. Obiettivi personali? Penso soprattutto a fare bene per la squadra e per la società e, come dico sempre, i risultati personali verranno da soli una volta che dai il massimo per la squadra».