Finisce fuoristrada con l'auto a Martiniana Po: giovane 20enne soccorso nella notte

Intervento di emergenza sanitaria, Vigili del fuoco e Carabinieri, nella notte, a Martiniana Po, sulla strada provinciale 260, qualche centinaio a valle della rotonda per Morra San Martino.

Poco prima delle 3, M.S., classe 2000, ha perso il controllo della Citroen C3 sulla quale viaggiava, probabilmente per un colpo di sonno, ed è finito fuoristrada, in un fosso a lato della carreggiata.

Il giovane è riuscito ad uscire con le proprie gambe dalla vettura. Tuttavia è stato soccorso dalla medicalizzata dell'emergenza sanitaria giunta da Saluzzo, insieme all'ambulanza di base di Paesana, ai Vigili del fuoco di Saluzzo ed ai militari dell'Arma.

Le sue condizioni, dopo le valutazioni dei sanitari, sono state ritenute non gravi, e il ragazzo è stato trasferito in ambulanza presso il Santissima Annunziata di Savigliano, in codice verde, di bassa gravità.

La dinamica del sinistro rimane comunque al vaglio dei Carabinieri.