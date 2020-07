Differenze tra iPhone 8 e 8 Plus: perché acquistare un prodotto ricondizionato?

Attualmente nell'era delle nuove tecnologie, gli smartphone occupano un posto speciale nella società. L'uso di questa tecnologia è ora quasi essenziale su base giornaliera. Viene utilizzato per soddisfare le esigenze più elementari come effettuare una chiamata o effettuare ricerche online o anche per trovare la nostra strada, le offerte differiscono in base al tipo di smartphone. E precisamente, ci sono diversi marchi sul mercato. Il marchio iPhone è uno di questi. È un marchio di lusso che persegue nuovi tecnicismi. Continua a produrre prodotti innovativi al fine di soddisfare ancora di più le esigenze dei consumatori. Questa corsa all'innovazione ha l'effetto di rendere rapidamente obsoleto un iPhone di età inferiore ai 2 anni. In effetti, dopo solo un anno di utilizzo, lo smartphone è considerato obsoleto, perché il marchio iPhone rilascia nuove offerte ogni anno. Il processo di produzione dell'iPhone è tuttavia costoso, poiché mobilita sia le risorse umane (in particolare per progettare il prodotto), sia le risorse materiali (materie prime). Questo spiega i prezzi particolarmente alti degli ultimi iPhone. Questo li rende prodotti accessibili solo ai privilegiati. È per rimediare a questa situazione che è apparsa una nuova modalità di consumo: quella dell'iPhone ricondizionato.

I vantaggi di un iPhone ricondizionato

Il ricondizionamento consente di acquistare un cellulare funzionale al 100% senza pagare il prezzo di uno nuovo. Può adattarsi a tutti i budget, soprattutto in termini di estetica e accessori e include dispositivi che sono già stati utilizzati e che sono passati nelle mani di un professionista per essere sottoposti a una serie di test, che deriveranno da azioni di riparazione o rinnovamento. Gli accessori mancanti vengono sostituiti da equivalenti. Sul lato software, il dispositivo viene ripristinato e tutti i dati personali vengono completamente cancellati e il cellulare si troverà in uno stato identico alla sua prima accensione, con un aggiornamento del sistema. Gli iPhone ricondizionati offrono molti vantaggi rispetto ai dispositivi nuovi o usati. I cellulari sono spesso offerti con una riduzione dal 30 al 70% rispetto al loro nuovo prezzo di vendita. Questa soluzione è anche più ecologica, poiché si da una seconda vita a uno smartphone. Acquistando da un venditore accreditato, si evitano spiacevoli sorprese che possono verificarsi con le vendite tra privati. Inoltre, molti cellulari ricondizionati sono venduti con una garanzia.

Perché acquistare un iPhone 8 o 8 Plus ricondizionato?

Ognuno di noi vorrebbe ottenere un nuovo iPhone 8 o 8 Plus. Tuttavia, il prezzo è spesso piuttosto elevato. Il motivo è che il marchio include il prezzo di promozione e marketing del prodotto nel prezzo visualizzato per la vendita. Ma è possibile acquistarne uno dei due ad un prezzo più economico. Per fare questo, bisogna optare per un Iphone 8 o 8 Plus ricondizionato, che beneficia principalmente di una garanzia e un diritto di recesso come un nuovo prodotto

Che differenze ci sono tra un iPhone 8 e 8 Plus ricondizionato?

Partiamo dagli aspetti che hanno in comune i due smartphone. Su tutti e due troviamo il SoC Apple A11 Bionic che, oltre a presentare la prima CPU a 6 core di Apple, integra una misteriosa GPU ancora tutta da scoprire, in grado di offrire sino al 30% di prestazioni in più rispetto a quella di A10 Fusion, pur presentando un numero di core dimezzato. La nuova GPU, infatti, passa ad una configurazione con 3 core, contro i 6 della precedente generazione. Ancora non ci sono dettagli affidabili sulla natura della nuova GPU, tuttavia Apple dichiara sul suo sito che si tratta di una GPU progettata da Apple. Identici anche i tagli di memoria interna, 64 e 256GB, e di memoria RAM, 3GB per la variante iPhone 8 Plus Ricondizionato e 2GB per 8. Troviamo poi lo stesso sistema di ricarica rapida e ricarica wireless tramite standard Qi, la presenza di un display con tecnologia True Tone, possibilità di registrare video in 4K sino a 60fps e slow motion 1080p a 240 fps, la fotocamera principale da 12 MegaPixel f/1.8 e OIS, supporto al formato audio FLAC, la fotocamera frontale da 7 MegaPixel e la certificazione IP67. iPhone 8 e 8 Plus si differenziano dai predecessori esclusivamente per l'introduzione del True Tone Display. Il comparto fotografico porta con sé delle interessanti similitudini, sia per quanto riguarda il modulo posteriore che quello anteriore. Sul retro troviamo, come accennato prima, la stessa unità principale da 12 MegaPixel, tuttavia è la fotocamera secondaria a introdurre novità. Infatti, troviamo un secondo sensore dotato di stabilizzazione OIS e f/2.4, il quale dovrebbe offrire prestazioni nettamente superiori sia in fase di zoom che durante l'utilizzo delle modalità ritratto. Sul frontale, invece, troviamo tutti i sensori che compongono la True Depth Camera. Anche questa è basata su un modulo principale da 7 MegaPixel. In conclusione, le differenze più sostanziali le riscontriamo sulle misure, infatti, il modello più compatto tra i due è l'iPhone 8 Ricondizionato che ci offre dimensioni pari a 138.4 x 67.3 x 7.3 mm e un peso di 148 grammi, mentre iPhone 8 Plus raggiunge un peso davvero impressionante, ovvero di 202 grammi, e dimensioni di 158.4 x78.1 x 7.5mm.