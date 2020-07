Un balzo da Manuale per l'opera prima di Ghisolfi

Non solo un capostipite, rispetto alla quadrilogia realizzata fra il 2014 e il 2020, ma anche e tuttora un capoclassifica o, per dirla nel gergo calcistico, un capocannoniere nella classifica nazionale della narrativa finanziaria per le famiglie.

L'opera prima di Beppe Ghisolfi, attuale rappresentante italiano nei Gruppi europeo e mondiale delle Casse di risparmio, scritta nel 2014 per le scuole ed edita nel 2015 da Nino Aragno, compie, in ossequio al proprio nome, un balzo da Manuale riposizionandosi sul terzo gradino del podio stilato dalla classifica nazionale del sito Ibs nel settore dedicato a finanza, diritto e contabilità personale e familiare.

La pandemia, e le difficoltà economiche che si sta portando appresso con picchi non di rado drammatici per molte famiglie e imprese familiari, ha reinnescato ancora più forte di prima la domanda di apprendimento e di conoscenza dei termini fondamentali per orientare scelte di tipo finanziario e patrimoniale, contro l'erosione del valore dei risparmi e per il sostegno alle economie reali sotto casa.