“Ripartiamo insieme”: Alba Città Creativa Unesco presenta al pubblico il programma delle attività

L’Assessorato al Turismo del Comune di Alba ha programmato per il prossimo venerdì 10 luglio, alle ore 18, nella sala Beppe Fenoglio, la presentazione della campagna di comunicazione “Alba Città Creativa”.

La capitale delle Langhe è entrata nel 2017 nel network internazionale Unesco come rappresentante italiana delle Città Creative nel campo della Gastronomia. Ripartono oggi, dopo il blocco causato dalla pandemia, le attività pubbliche del network e la città di Alba rivolge uno sguardo verso le prospettive future.

Nel corso dell’evento verranno presentate le attività in programma e verrà rilasciato il nuovo video che racconta la nostra terra e il cui promo è già visibile sul canale YouTube della Città di Alba. Ad arricchire ulteriormente il materiale di comunicazione è stato inoltre prodotto un libro che racconta la creatività gastronomica della nostra città. L’intrattenimento musicale sarà a cura dell’Associazione Milleunanota di Filippo Cosentino.

L’Assessore al Turismo Emanuele Bolla: “Sono tre le città italiane che, dopo una impegnativa candidatura, sono entrate a far parte del network Unesco nel cluster Gastronomy: Alba, Parma e Bergamo. A queste tre città spetta il compito di rappresentare l’Italia nel mondo della gastronomia, un compito che noi abbiamo assunto con grande senso di responsabilità. Tutte attività di “Alba Creativa” sono volte a massimizzare le ricadute turistiche, sociali ed economiche sulla città, sul territorio di Langhe Roero e Monferrato e sulla Regione Piemonte che si è fatta ente promotore delle città piemontesi del network. Ripartiamo ora con rinnovato entusiasmo, fortemente intenzionati a cogliere con tutte le opportunità che l’Unesco ci offre, come già fatto in passato”.